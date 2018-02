Exempleada De Tienda Ulta Dice Ser Obligada A Vender Productos Usados

La popular cadena de cosméticos Ulta Beauty está siendo acusada de revender productos usados. La creciente compañía con más de 1,000 tiendas en 48 estados se enfrenta a dos demandas que afirman que unos empleados reempacaban productos dañados o devueltos y los ponían a la venta.

La demandante Kimberly Brown dice que la compañía solía ser su tienda de cosméticos preferida hasta que notó un Tweet de una exempleada de Ulta diciendo que los supervisores supuestamente estaban vendiendo productos usados como si fueran nuevos, reporta Anna Werner de la CBS News.

La exempleada incluyó fotos de algunos de los productos. En un ejemplo dijo que los empleados limpiaban bases en barra usados con un hisopo de algodón para revenderlos. Otros comentaban sobre sus experiencias alrededor del país.

Brown se unió a la demanda colectiva que afirma que la compañía engañó a sus consumidores por años, reempacando y revendiendo productos de belleza usados incluyendo cosméticos a precio completo como si fueran nuevos.

En un video publicado en la página web de Ulta, un ejecutivo de la empresa negó la práctica.

Pero Brittany Ludwig, una exempleada y supervisora de una sucursal Ulta Beauty dijo haber visto labiales y sombras de ojos ser limpiados para reventa.

En otro, dijo haber visto champús, cremas y otros productos en botella ser puestos en las vitrinas.

Dice que en algunos casos lo hizo ella misma debido a la presión de los supervisores para reducir el costo de productos usados o devueltos.

Ulta le dijo a CBS News que asegura que sus tiendas sostienen sus pólizas y regulaciones.

CBS habló con otros empleados que dijeron no haber visto casos similares en sus tiendas, y una mencionó que tienen prohibido poner productos usados en las vitrinas.

Pero Brown dice que haber demandado porque piensa que es un gran problema de protección al consumidor y que los consumidores no deberían preocuparse de estos fraudes.

