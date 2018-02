Armería Norcarolinense Remington Se Declara en Bancarrota

Remington Outdoor Co., based in Madison, North Carolina is filing for Chapter 11 Bankruptcy Protection (Photo by Scott Olson/Getty Images) (Photo: Scott Olson, 2017 Getty Images)

MADISON, Carolina del Norte – Remington, la armería afectada por disminuyo de ventas y demandas tras la masacre de Sandy Hook, ha llegado a un acuerdo financiero que permitirá las operaciones mientras declara bancarrota Capítulo 11.

La creadora del arma Bushmaster usada en la balacera de Connecticut que mató a 20 estudiantes de primer grado y seis maestros muertos en el 2012, dijo el lunes que el acuerdo con los prestamistas reducirá $700 millones de dólares en deudas a la compañía y añadirá alrededor de $145 millones en ingresos.

ENGLISH: NC Gunmaker Remington Filing for Bankruptcy

La compañía dice que intentará declarar un plan de reorganización con la Corte de Bancarrota Estadounidense en Delaware bajo el Capítulo 11 del código de bancarrota.

PHOTOS: Remington Guns

Remington Outdoor Co., situado en Mdison, Carolina del Norte, dice que sus operaciones no serán afectadas en este proceso de restructuración financiera.

Follow WFMY News 2 on Facebook and Twitter

► Make it easy to keep up to date with more stories like this. Download the WFMY News 2 App now

© 2018 Associated Press