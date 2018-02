Autoridades Policiales Advierten Sobre Video Porno Circulando En Facebook

MARIETTA, Ga. – Agencias policiales en el área metropolitano de Atlanta están advirtiendo a residentes sobre un video pornográfico de una menor con un adulto circulando por mensajes de Facebook.

El departamento de policía de Marietta dice que tres residentes reportaron el video el viernes. El video también ha sido reportado en otros estados.

Según las autoridades en Memphis, el video podría tener origen en Alabama. Las autoridades allí conocen de su existencia y están investigando la situación con afán.

La policía de Marietta insiste que cualquier persona que reciba este video no debe compartirlo con ninguno. Enviándolo a otras personas no ayuda con la investigación y es considerado distribución de contenido pornográfico. Es considerado un crimen y usted podría recibir cargos por compartirlo.

“Compartir este contenido es considerado distribución y podría recibir cargos criminales por hacerlo,” dijeron autoridades del departamento. “Algunos piensan que compartirlo con la ‘persona apropiada’ ayudaría a resolver el crimen. En este caso, esa información es incorrecta, y queremos evitar cargo a personas inocentes.”

Se recomienda a cualquier persona que reciba el video de no compartirlo, de notificar a Facebook inmediatamente, y luego eliminarlo de su cuenta de Facebook. Facebook notifica a las autoridades adecuadas cuando un video inapropiado es reportado.

El departamento de policía del condado Cobb dice que accidentalmente enviaron un mensaje automático sobre esta alerta a sus residentes el viernes. Aunque su intención era de alertar a los residentes sobre el caso, no querían usar el mensaje automático para hacerlo.

