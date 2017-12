Hombre Atrapado Apuñalando Mujer En El Condado De Davidson: Adjunto Del Sheriff

File photo. (Photo: First Coast News)

CONDADO DE DAVIDSON, Carolina del Norte – Los adjuntos del sheriff dicen que un hombre enfrenta cargos por intento de asesinato en primer grado después de encontrarlo apuñalando a una mujer.

Los adjuntos respondieron una llamada a una residencia en Lexington el viernes, 22 de diciembre por una posible disputa doméstica.

Cuando los adjuntos vieron a Miguel Vidal, de 33 años, apuñalando a la mujer, entraron a la casa y lo detuvieron con pistolas paralizantes.

Los adjuntos dicen que la víctima fue transportada por vía aérea a Hospital Wake Forest Baptist. El sospechoso también fue transportado con herida auto-infligidas.

Miguel Vidal se presentará ante el magistrado cuando sea dado de alta.

