La Mitad De Todos Los Homicidios Contra Mujeres Relacionados Con Violencia Doméstica: Reporte CDC

WASHINGTON, D.C. – Un reporte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) encontró que la mitad de todos los homicidios contra mujeres están relacionados con la violencia doméstica.

Los CDC examinaron datos en más de 10,000 homicidios de mujeres mayores de 18 años en 18 estados entre el 2003 y el 2014.

La agencia encontró que 11% de las víctimas experimentaron algún tipo de violencia en los meses precediendo sus muertes y “argumentos y celos fueron factores precipitantes comunes.”

Solo más de la mitad de los homicidios identificados fueron por armas de fuego, y las mujeres de raza negra tenían la tasa más alta de muerte por homicidio seguido por mujeres nativo americanas.

38% de las víctimas eran solteras o nunca se habían casado cuando murieron, y aproximadamente 15% de las víctimas entre 18-44 años estaban embarazadas o menos de seis semanas postparto.

