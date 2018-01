Consejos De Un Pediatra Para Un Nuevo Semestre Saludable

WINSTON-SALEM, N.C. – Un nuevo semestre empieza, pero consigo también empiezas las preocupaciones sobre enfermedades relacionadas al frio y la salud de los hijos.

La reportera digital de WFMY News 2 Laura Brache habló con el Dr. Soren Johnson de Novant Health Robinhood Pediatrics sobre maneras para asegurar un buen inicio al semestre primavera. Aquí algunas de sus recomendaciones:



Asegúrese de que su hijo tenga un horario de sueño regular

El doctor recomienda que los niños tengan una hora fija para dormir y levantarse cada día y así ayudarles a acostumbrarse al horario escolar de nuevo. Johnson dice que el cuerpo necesita habituarse al sistema circadiano para que funcione correctamente. “Una hora para ir a la cama consistente es ideal,” Johnson dijo. La mejor manera de asegurar este ritmo normal es empezar la rutina antes de empezar las clases.

Reponga sus medicamentos y haga un chequeo si tiene preocupaciones

“Si su hijo tiene medicamentos que necesiten repuesto antes del semestre, y si tienen cualquier preocupación académica o médica, es un buen momento para hacer una cita de chequeo médico,” Johnson recomendó.

Tenga sus vacunas al día y mantenga la higiene

Johnson dice que los meses de enero y febrero son la temporada alta para la influenza, y si su hijo no tiene su vacuna contra la influenza, es un buen momento para dársela.

Otra manera de prevenir enfermedades comunes durante el invierno es manteniendo buena higiene. “El frío nos hace más susceptibles a enfermarnos, y por eso pasamos más tiempo dentro entonces hay más probabilidad de transmisión e intercambio de gérmenes, entonces lavarse las manos frecuentemente es bueno para los niños,” dijo Johnson.

Cuando hace frío, abríguelos

“Asegúrese de que estén bien abrigados, especialmente los más chicos, y que tengan siempre guantes,” dijo Johnson.

Aunque los niños no salen para el recreo en climas muy fríos, Johnson recomienda mantener guantes o abrigos en sus mochilas.

Preguntas sobre la salud de su hijo?

Si los padres tienen preguntas sobre la salud de sus hijos, Johnson recomienda que los padres visiten healthychildren.org, publicado por la Academia Americana de Pediatría, para recursos y respuestas.

