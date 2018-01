Asesoría De Agua Emitida Para Partes De Greensboro

Water Advisory for Phoenix Drive

GREENSBORO, N.C. – La Ciudad de Greensboro emitió una asesoría del agua para parte de Greensboro debido a una conexión de agua inapropiada que resultó en contaminación.

La asesoría corresponde al bloque 2600 de la Phoenix Drive en Greensboro. Significa que el agua no será potable desde las 5 hasta las 6 para 32 negocios y 2 o 3 hogares.

El agua se puede usar para propósitos de higiene y limpieza.

ENGLISH: Water Advisory Issued For Part Of Greensboro

Los equipos de la ciudad descargarán las líneas acuíferas y completarán las pruebas de calidad del agua en las próximas 24 a 36 horas. Usted será notificado cuando el agua sea apta para consumo humano. La ciudad proveerá agua embotellada para los residentes impactados por la interrupción.

