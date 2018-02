NC Highway Patrol Warns Against Dangerous Curves

Life Is Full Of Curves! State Highway Patrol

RALEIGH, N.C. -- The North Carolina State Highway Patrol wants to make sure you stay safe on rural roads.

Troopers are urging you to use caution when driving on rural roads with dangerous curves.

Here are some tips for staying safe when rounding dangerous curves:

Always monitor the speed limit while on secondary roadways

Follow the suggested speed limit if a sign is present prior to entering the curve

Ensure all braking is done prior to a curve

Applying the brake within a curve can produce negative results

Never travel left of center within a curve

Reduce speed when encountering wet roadway conditions

La mayoría de nosotros hemos escuchado la frase "La vida está llena de curvas"

Conducir de forma segura en vías rurales con curvas requiere la plena atención de los automovilistas. Si bien las carreteras interestatales rara vez presentan la necesidad de manipular curvas pronunciadas, las carreteras secundarias son otra historia. A continuación, proporcionamos algunas sugerencias para ayudar a los automovilistas la próxima vez que se enfrenten a una curva peligrosa.

• Respete siempre los límites de velocidad en caminos secundarios

• Fíjese en la señalización que indica la velocidad permitida antes de entrar en una curva

• Pise el freno antes de entrar en la curva

• Frenar en plena curva puede tener resultados negativos

• Nunca maneje en el lado izquierdo de la carretera en curvas

• Reduzca la velocidad cuando el camino esté mojado

Todos debemos hacer nuestra parte cuando viajamos por las carreteras de Carolina del Norte para garantizar la seguridad de todos. Su reacción a las “curvas en el camino de la vida” puede marcar la diferencia, así que evite manejar distraído, reduzca la velocidad y no conduzca bajo la influencia.

¿Cómo enfrentará de manera correcta cada tipo de curva? ¡LA DECISIÓN ES SUYA!

