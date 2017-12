Recursos Para Sobrevivientes: Qué Hacer Después De Abuso Sexual O Violencia Doméstica

GREENSBORO, N.C. – El tema de acoso sexual, asalto, y violencia doméstica se ha expandido en los medios sociales con el uso del hashtag #MeToo, o “Yo También.”

Algunos se preocupan que la tendencia haya creado presión a los sobrevivientes de compartir sus historias. Sin embargo, expertos en este ámbito recomiendan no sentir esa presión, pero que sepan que existen recursos para ayudarles.

En el Condado de Guilford, el Centro de Justicia Familiar es un 2x1 en términos de estos recursos. En los dos años que el centro lleva abierto, 13,000 personas se han registrado buscando asistencia. Allí, personas sufriendo por violencia doméstica, asalto sexual, abuso infantil o abuso de ancianos reciben la ayuda de autoridades policiales, profesionales legales y orientadores.

ENGLISH: Resources For Survivors: Where To Turn After Sexual Assualt Or Violence

Los servicios son gratis y los clientes no son forzados a continuar el proceso. La directora de Servicio al Cliente del Cetro, Sonya Desai, dice que también hacen mucha difusión, asegurándose de que las personas en la comunidad sepan del programa y también de las señales de abuso.

En el campus de UNCG, el Campus Violence Reponse Center o Centro de Respuesta a Violencia en Campus está modelada bajo el Centro de Justicia Familiar, y abrió este año.

Algunos de los servicios que proveen incluyen respuesta a crisis, defensa y orientación, y se enfocan en las personas impactadas por asalto sexual, violencia de pareja, acecho y otros tipos de acoso y abuso.

► Make it easy to keep up to date with more stories like this. Download the WFMY News 2 App now

Copyright 2017 WFMY