Universidad de High Point Abre Clínica de Terapia Física Gratuita

HIGH POINT, Carolina del Norte – La Universidad de High Point abrió una nueva clínica de terapia física gratuita para mejor la salud y calidad de vida de personas de escasos recursos en el área.

La clínica provee servicios gratuitos a personas insuficientemente asegurados o sin seguro médico.

La clínica también servirá como oportunidad para estudiantes en el programa de terapia física y futuros proveedores médicos.

El Dr. Eric Hegedus, fundador de la facultad de Terapia Física de la universidad, dice que la facultad cree verdaderamente en ayudar a la comunidad y equipar a sus estudiantes con experiencia y habilidades en la carrera.

También dice que el deseo de la comunidad, los estudiantes y líderes en la medicina y más allá de tener una clínica de este tipo era muy grande.

Antes de construir la nueva clínica, la universidad encuestó a más de 700 pacientes potenciales y encontró que uno de cada tres de los entrevistados sufría de dolor severo.

Los investigadores también encontraron que muchas clínicas despachan a los pacientes más deprisa cuando no tienen seguro.

La Dra. Alicia Emerson, profesora de terapia física, dice que entre las comunidades que encuestaron incluyeron comunidades hispanas y árabes.

De acuerdo a la doctora, la facultad tomará la duración del año guiando a los estudiantes en cursos de extensión comunitaria y otros cursos de voluntariado, como un curso de español para medicina, y así involucrar a muchos tipos de estudiantes y ayudar a gran variedad de pacientes en la clínica.

La universidad lanzó un programa de doctorado en terapia física el pasado mes de mayo con 60 estudiantes.

Estos, en conjunción con el profesorado, facilitan que l clínica esté abierta 40 horas a la semana.

La Universidad de High Point también contrató al Dr. Garrett Naze como clínico para manejar las operaciones diarias.

La clínica tiene un espacio de 9,000 pies cuadrados e incluye seis salas de tratamiento privados, un área de ejercicio grupal y equipo innovador.

La universidad también compró una máquina de resonancia magnética, dando al profesorado y a los estudiantes acceso a tecnologías avanzadas para proveer cuidado de calidad.

La clínica se encuentra en la 1030 Mall Loop Road en High Point.

Para más información, contacte a la clínica al 336-841-2985.

