Famoso Evangelista Billy Graham Fallece A Los 99 Años

Billy Graham preaches during the Celebration of Hope on March 12, 2006 at the New Orleans Arena in New Orleans, Louisiana. (Photo: Chris Graythen/Getty Images)

Jeremy Blue con la agencia Demoss Media confirmó con WFMY News 2 la muerte del Reverendo Billy Graham a sus 99 años.

Nombrado por su padre, Billy Graham creció en una finca de lecheros cerca de Charlotte en Carolina del Norte. Graham era el mayor de cuatro hijos.

Graham tuvo inicios muy humildes considerando la fama y renombre que tendría en años a seguir.

A los 15 años asistió un avivamiento evangélico, al cual acredita a su decisión de convertirse en predicador.

ENGLISH: America's Pastor: Billy Graham Dies At The Age Of 99

El pastor se casó con Ruth Bell en 1943, un amor que ha trascendido décadas. Juntos tuvieron cinco hijos.

Más de 215 millones de personas han recibido el mensaje de Graham en 185 países, y aún más a través de la radio y televisión.

De acuerdo a la encuesta Gallup, Graham permanece al tope de la lista de personas más admiradas en el mundo.

