Patrulla Fronteriza Encuentra A 76 Indocumentados En Camión Tráiler

LAREDO, Texas – Agentes del punto de chequeo al norte de la autopista 83 en Texas encontraron a 76 indocumentados en la parte trasera de un camión tráiler en Laredo.

La patrulla encontró el tráiler en la vía principal de la autopista el 26 de enero y se aproximaron al conductor.

Después de confrontar al conductor, los agentes decidieron inspeccionar el camión. Al abrir el tráiler, encontraron a los inmigrantes.

Los 76 inmigrantes se encontraban en buena salud. Entre los países de origen incluían México, Honduras, El Salvador y Guatemala.

ENGLISH: Border Patrol Finds 76 Undocumented Immigrants In Tractor-Trailer

13 de los inmigrantes eran niños desacompañados.

“Estas organizaciones criminales ven a estos individuos como meras comodidades sin preocupación alguna por su seguridad,” dijo el Asistente al Jefe de Patrulla, Gabriel Acosta.

“El evidente desprecio por las vidas humanas no será tolerado. Continuaremos trabajando con las autoridades para eliminar estas organizaciones y enjuiciar a los responsables.”

El conductor es un ciudadano americano. Fue arrestado y el camión tráiler fue confiscado por la patrulla fronteriza.

