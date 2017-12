Duke Energy Envía Más De 200 Para Ayudar En Puerto Rico

SAN ISIDRO, PUERTO RICO - OCTOBER 15: A local resident cleans debris near his damaged home in an area without electricity on October 15, 2017 in San Isidro, Puerto Rico. (Photo: Mario Tama/Getty Images, 2017 Getty Images)

CHARLOTTE, Carolina del Norte – A partir de enero, Duke Energy enviará más de 200 empleados a Puerto Rico con camiones, equipo y herramientas para tratar de reconstruir la red eléctrica y restaurar la electricidad en áreas afectadas por el Huracán María.

Después de enviar 100 trabajadores para apoyar esfuerzos de recuperación, Duke está enviando empleados del medio oeste, las Carolina y la Florida. Es parte del esfuerzo de las industrias de utilidad estadounidenses de ayudar a reconstruir la infraestructura eléctrica en la isla.

ENGLISH: Duke Energy Sending Over 200 to Help In Puerto Rico

Los trabajadores acompañarán la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA), FEMA y el Cuerpo de Ingeniero del Army (USACE), los cuales han tenido equipos en la isla desde diciembre.

Este esfuerzo significa que más de 5,500 trabajadores estarán en la isla para restaurar la energía.

Miles de puertorriqueños aún permanecen sin electricidad.

► Make it easy to keep up to date with more stories like this. Download the WFMY News 2 App now

Copyright 2017 WFMY