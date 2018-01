La Administración de Trump Termina Programa De Protección Para 200,000 Salvadoreños

U.S. President Donald Trump (L) and Homeland Security Secretary Kirstjen Nielsen (R) listen during a meeting in the Roosevelt Room of the White House January 4, 2018 in Washington, DC. (Photo: Alex Wong/Getty Images, 2018 Getty Images)

GREENSBORO, N.C. – El Departamento de Seguridad Nacional anunció que la administración del presidente Trump terminará el programa de Estatus de Protección Temporal (TSP) para 200,000 salvadoreños en los Estados Unidos.

El fin del programa significa que los salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TSP) deberán regresar a su país de origen a más tardar en septiembre del 2019 o convertirse en inmigrantes indocumentados si deciden permanecer sin protección legal alguna.

El programa TPS empezó en el 2001 después de los devastadores terremotos que tomaron las vidas de 1,000 personas y destruyeron más de 100,000 viviendas en Centroamérica.

Debido a la lenta recuperación del país y la violencia por carteles del narcotráfico, los presidentes George W. Bush y Barack Obama extendieron el programa casa 18 meses para ayudar a los refugiados.

La decisión significa que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, considera que las condiciones en El Salvador han mejorado lo suficiente para que los refugiados regresen a su nación.

De acuerdo al Center for American Progress o Centro Por El Progreso Americano, 320,000 personas actualmente tienen Estatus de Protección Temporal en los Estados Unidos de 10 países, pero el 90% lo tienen personas de El Salvador, Honduras y Haití.

ENGLISH: Trump Administration Ends Temporary Protection Program For 200,000 Salvadorans

En Carolina del Norte, 5,900 salvadoreños tienen TPS, y 6,200 niños/as en el estado tienen padres salvadoreños con TSP, reporta la organización.

5,100 trabajadores en el estado son salvadoreños con TPS, que si fuesen removidos, causarían una pérdida de $256.8 millones al producto interno bruto de Carolina del Norte.

El Centro por el Progreso Americano también estima que estos salvadoreños con TPS han vivido en los Estados Unidos alrededor de 20 años y que 1,900 pagan hipotecas por sus hogares.

La Embajada Salvadoreña en Washington estima que 97% de salvadoreños con TPS mayores de 24 años son empleados y pagan impuestos, y más de la mitad son propietarios de hogar.

Este no es la primera eliminación de TPS anunciado por el Departamento.

En noviembre, se anunció el fin del TPS para alrededor de 59,000 haitianos afectados por el terremoto del 2010, y 5,300 nicaragüenses después del Huracán Mitch. Ambos grupos tienen hasta julio del 2019 y enero del 2019 respectivamente para regresar a sus países natales.

