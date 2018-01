Sondas En Tiendas 7-Eleven Abre Nuevo Frente En Inmigración

A sign for a 7-Eleven convenience store is seen at a store in Sydney on September 1, 2015. (Photo: PETER PARKS/AFP/Getty Images, This content is subject to copyright.)

Agentes de inmigración estadounidenses descendieron en docenas de tiendas 7-Eleven antes del anochecer del miércoles para empezar auditorías de empleo y entrevistar a empleados en lo que oficiales llamaron la más grande operación contra un empleador bajo la presidencia de Donald Trump.

ICE centró su atención en 100 tiendas nacionalmente, expandiendo una investigación que empezó con un caso de cuatro años contra un empresario en Long Island, Nueva York. Las auditorías podrían llevar a cargos criminales o multas por mala práctica.

La acción aparenta abrir un nuevo frente en la fuerte pelea contra la inmigración del presidente Trump, la cual ha traído consigo un aumento de 40% en deportaciones y espera invertir billones de dólares en una pared fronteriza con México.

21 personas sospechosas de ser indocumentadas fueron arrestadas en la búsqueda del miércoles, aunque al parecer la acción pretendía enfocarse en administradores.

Las tiendas afectadas el miércoles deberán mostrar documentos comprobando el haber usado autorizaciones de trabajo requeridos, las cuales el jefe de las Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, Derek Benner, dijo se volverán más comunes.

Benner dijo al Associated Press, “Esto es para lo que nos estamos preparando este año y de lo que veremos más y más son estas inspecciones de conformidad a gran escala, solo para empezar. A partir de ahí, veremos si algunas de estos casos necesitan intervención administrativa o investigación criminal.”

