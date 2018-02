Víctima Del Tiroteo En la Florida Recibe Visita Del Sheriff del Condado

El sheriff del condado Broward, Scott Israel, se unió a los que elogian los heroicos esfuerzos de Anthony Borges, quien se recuperaba en el hospital el lunes tras ser disparado múltiples veces durante la balacera de la semana pasada en la Secundaria Marjory Stoneman Douglas.

Una página GoFundMe se lanzó para ayudar a la familia de Anthony, un jugador de fútbol, quien salvó a 20 estudiantes al intentar cerrar con candado la puerta de un aula mientras se aproximaba el tirador.

Afortunadamente, el joven se está recuperando, pero la trayectoria no será fácil, de acuerdo a un tweet de la oficina de Israel.

The Sheriff was honored to visit Anthony Borges,15, in the hospital. Anthony was shot five times. Fortunately, he is recovering, but has a long road ahead with more surgeries needed. Please join us in praying for the swift recovery of Anthony and all others from #StonemanDouglas. pic.twitter.com/U0PVkEwpFZ