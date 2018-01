6 Senadores Dicen Que Han Llegado a Acuerdo Migratorio

WASHINGTON, DC - JANUARY 11: Sen. Jeff Flake (R-AZ) speaks to reporters following a vote on Capitol Hill on January 11, 2018 in Washington, DC. (Photo by Zach Gibson/Getty Images) (Photo: Zach Gibson, 2018 Getty Images)

WASHINGTON (AP) – Seis senadores dicen que han llegado a un acuerdo bipartidista para proteger a cientos de miles de jóvenes inmigrantes de ser deportados y para fortalecer la seguridad fronteriza.

Los legisladores dicen que están buscando suficiente apoyo para impulsar el acuerdo en el Congreso.

La importancia del acuerdo no parecía claro al inicio. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que no se ha llegado a ningún acuerdo y que la Casa Blanca seguirá trabajando por el un acuerdo.

ENGLISH: 6 senators say they've reached immigration deal

Tres senadores Republicanos y tres Demócratas han trabajado durante meses por un plan con el fin de proteger a personas que llegaron a los Estados Unidos como niños, muchos ilegalmente. Estos han sido respaldados por regulaciones de la presidencia de Barack Obama las cuales el presidente Trump ha eliminado y caducarán en marzo.

Los senadores dicen que el acuerdo renovará una lotería de visas y reglas que ayudarán a los familiares de inmigrantes entrar al país.

