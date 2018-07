GREENSBORO, N.C. (WFMY) – El distrito escolar del condado Guilford ya no ofrecerá desayuno y almuerzo gratuito a todos sus estudiantes, un programa parte de un programa federal.

El distrito no participará del programa llamado Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) que provee fondos para poder ofrecer comidas a estudiantes en escuelas en áreas de bajos ingresos. Representantes del distrito dicen que el número de estudiantes identificados a través de CEP ha disminuido. El distrito del condado Guilford ha participado del programa de nutrición federal CEP durante cinco años, pero descontinuarán su participación este año.

La eliminación del programa significa que familias en áreas de bajos ingresos que no reciben otro tipo de asistencia financiera federal tendrán que aplicar para recibir desayuno y almuerzo gratis durante el año escolar 2018-2019. Aquellas familias que reciben food stamps u otra asistencia gubernamental como el WIC, no tendrán que aplicar.

ENGLISH: Guilford County Schools Dropping Federal Free Lunch Program

58 de 127 escuelas en el distrito participaban del programa CEP. Algunos representantes de las escuelas dicen que esas 58 escuelas calificaban para el programa porque al menos 60% de los estudiantes venían de familias de bajos ingresos. Dicen que al menos 40% de esos estudiantes recibían alimentación gratuita innecesariamente.

Las escuelas dicen que la decisión fue tomada por la supervisora del distrito, la Dra. Sharon Contreras. Dicen que la meta es tener números más exactos que verifiquen la pobreza existente en el distrito.

Puede aplicar para el programa de alimentación gratuita para sus hijos/as aquí. Las escuelas también dicen que se asegurarán de repartir aplicaciones en papel antes de que empiecen las clases.

Para aquellos que no califiquen o no necesiten desayuno o almuerzo gratuito, el distrito del condado Guilford dice que el desayuno cuesta USD $1 y el almuerzo $2.85.

