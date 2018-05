GREENSBORO, N.C. – La semana pasada, la Ciudad de Greensboro cerró ambos de sus centros de desastre.

El Centro Recreativo Peeler cerró el miércoles y el Centro Comunitario Wllow Oaks cerró el viernes.

La ciudad dice que su nuevo enfoque será de ayudar la recuperación de los afectados a largo plazo.

Aquellos que han perdido sus casas serán contactados por la ciudad mientras se reciben las decisiones de las agencias estatales y federales de reclamos.

Cualquier residente buscando apoyo económico para su hogar puede llamar al Greensboro Housing Coalition al 336-691-9521 y al Departamento de Desarrollo Vecinal al 336-373-2349.

Otro apoyo financiero se puede encontrar en la Cruz Roja en la 1501 Yanceyville Street.

Si desea donar al Interactive Resource Center, lo puede hacer a través de su sitio web.

Otras donciones monetarias se pueden hacer a UnitedWay.

Aquí una lista de organizaciones aceptando y distribuyendo donaciones para víctimas del tornado.

1606 Phillips Ave

Contacto: Armina Swittenburg, 336-392-3277

10 am a 9 pm de lunes a viernes;

12 pm a 5 pm los domingos.

La iglesia tiene almuerzo disponible a las 12 pm y cena a las 6 p.m.

Cualquier donación se puede hacer en la 1606 Phillips Avenue Greensboro, NC y con la Cash App a $NewJC

Para más información, vaya a la página de Facebook Relief Fund.

2123 McConnell Rd.

Contacto: Janice Holt, 336-327-7199

Despensa publica de las 12 pm a las 4 pm de miércoles a viernes.

2182 E. Bessemer Ave.

Contact: Rev. Calvin Foster, 336-587-7318

Abierto de 10 am a 2 pm el miércoles y el jueves.

1105 Willow Rd.

Contact: 336-273-5579

Abierto de 8 am a 7 pm de lunes a Viernes.

Desayuno desde las 8 am a 10 pm, almuerzo de 12 pm a 2 pm, y cena de 4 pm a 6 pm.

Llme a la iglesia si dese hacer donaciones.

1311 S. Eugene St.

De lunes a viernes de 9 am a 12 pm.

305 W. Gate City Blvd.

De 9:30 am a 4 pm de lunes a viernes.

